Beyoğlu'ndaki trafik kazası ulaşımı aksattı - Son Dakika

Beyoğlu'ndaki trafik kazası ulaşımı aksattı
6 saat önce
Beyoğlu'nda İstanbul Otobüs A.Ş'ye bağlı otobüsün tramvay yolundaki korkuluk bariyerlerine çarpması sonucu yol ulaşımın aksamasına neden oldu.
Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 11:24 Kaynak: AA
Beyoğlu'nda İstanbul Otobüs A.Ş'ye bağlı otobüsün tramvay yolundaki korkuluk bariyerlerine çarpması sonucu yol ulaşımın aksamasına neden oldu.
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