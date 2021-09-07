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Beyoğlu'ndaki 'yan baktın' kavgasında kasten öldürmeye teşebbüs suçlaması - Son Dakika

Beyoğlu'ndaki 'yan baktın' kavgasında kasten öldürmeye teşebbüs suçlaması

07.09.2021 12:57
Beyoğlu'ndaki 'yan baktın' kavgasında kasten öldürmeye teşebbüs suçlaması, System.String[]

Beyoğlu'nda iki grup arasında 'yan baktın' iddiasıyla yaşanan silahlı kavgayla ilgili dava, eylemin 'yaralama kastını aştığı' gerekçesiyle ağır ceza mahkemesine gönderildi.

Beyoğlu'nda iki grup arasında 'yan baktın' iddiasıyla yaşanan silahlı kavgayla ilgili dava, eylemin 'yaralama kastını aştığı' gerekçesiyle ağır ceza mahkemesine gönderildi. Savcı tutuklu sanık Mahir Can'ın, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ağır ceza mahkemesinde yargılanabileceği değerlendirilmesi yaptı.

Beyoğlu Sütlüce Mahallesi'nde 21 Haziran gecesi Ahmet Remzi Küçük'ün kendisine 'yan baktığı' iddiasıyla 3-4 el ateş ederek yaralayan tutuklu sanık Mahir Can ve silahı aldığı iddia edilen tutuksuz sanık Emirhan Serçeci'nin (18) İstanbul 47. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Mahir Can katıldı. Müşteki Ahmet Remzi Küçük ise duruşmaya katılmadı.

SADECE 3-4 EL ATEŞ ETTİM

Tutuklu sanık Mahir Can savunmasında, "Olayda sadece 3 el ateş ettim. Başka ateş edenler de vardı. Amacım kasten öldürmek değildi" ifadelerini kullandı. Cumhuriyet Savcısı, görevsizlik kararı verilmesini talep etti. Savcı, sanıklara 'Silahla kasten yaralama' suçuyla dava açılmasına rağmen, işlenen eylemin yaralama kastını aştığını ve müştekiye karşı 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçu niteliğinde olduğunu bildirdi. Dosyasının ağır ceza mahkemesine gönderilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

"SÖZLÜ ATIŞMA SONRASI, KURŞUN YAĞDIRDILAR"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Ahmet Remzi Küçük 'müşteki', Emirhan Serçeci ile Mahir Can ise 'şüpheli' olarak yer aldığı davada, şüphelilerin 'kasten yaralama suçundan 1.5 yıldan 4.5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianamede ifadesi yer alan Ahmet Remzi Küçük, akrabalarıyla birlikte bir restoranda yemek yedikten sonra aracına doğru gittiği sırada, restoranın önündeki birkaç aracın camları açık şekilde yavaşlayıp, kendisine ters ters baktıklarını, sanıklardan Emirhan Serçeci ve birkaç kişinin daha araçtan inerek 'Sizin kafanız güzel galiba' dediklerini, kendisinin de 'Hayır sizin kafanız güzel 'diye karşılık verdiğini söyledi. Sanıkları olay öncesinde tanımadığını söyleyen Ahmet Remzi Küçük, olayın sözlü tartışmayla başladığını, daha sonra sanık Emirhan Serçeci'nin koşarak yanlarından ayrıldığını, kısa süre sonra tutuklu sanık Mahir Can ile birlikte geldiğini söyledi. Müşteki Ahmet Remzi Küçük, üzerine doğru 5-10 metre mesafeden 3-4 el ateş edildiğini, silahın tutuklu sanık Mahir Can'ın elinde olduğunu belirtti.

"MERDİVEN BİLE ÇIKAMIYORUM, İŞİMDEN OLDUM"

Küçük, kurşunlardan birinin bacağına geldiğini ve yere yığıldığını anlattı. Yere düşünce üzerine doğru yine aynı mesafeden ateş etmeye devam edildiğini belirterek "Silahı aslında gövdeme doğru tutmuştu ancak, kurşun bacağıma isabet etti" dedi. Küçük kurşunların kasık kısmına yakın üst bölgeye isabet etmesi nedeniyle hayati fonksiyonlarını etkilediğini de belirterek, merdiven çıkarken bile zorlandığını anlattı. Küçük bu nedenle işten de çıkarıldığını söyleyerek "Sanıkları olay öncesinde tanımıyorum. Herhangi bir husumetimiz yoktur" dedi.


Asliye Ceza Mahkemesi, İstanbul, Beyoğlu, Savcı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Beyoğlu'ndaki 'yan baktın' kavgasında kasten öldürmeye teşebbüs suçlaması - Son Dakika


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