Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'ndaki Yangın

Beyoğlu'ndaki Yangın

1 saat önce

Beyoğlu'nda bitişik üç binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Beyoğlu'nda bitişik üç binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kocatepe Mahallesi Duvarcı Adem Sokak'ta bir binanın çatı katında çıkan yangın, kısa sürede bitişikte iki binaya da sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Beyoğlu, Şişli ve Fatih'ten gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahaleye başladı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın söndürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 05:44 Kaynak: AA

Kocatepe, İtfaiye, Beyoğlu, Güncel
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