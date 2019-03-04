Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'ndaki Yangın

Beyoğlu'ndaki Yangın

1 saat önce

Beyoğlu'nda 5 katlı binada çıkan yangında hayatını kaybeden 4 kişiden birinin cenazesi, yakınlarınca Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Beyoğlu'ndaki Yangın, System.String[]
Beyoğlu'nda 5 katlı binada çıkan yangında hayatını kaybeden 4 kişiden birinin cenazesi, yakınlarınca Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Olayın ardından Adli Tıp Kurumu'na getirilen 4 kişiden Muhammet Gür'ün (23) cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Gür'ün cenazesinin Diyarbakır'da toprağa verileceği öğrenildi.

Ersin Eren Büker (25), Murat Kayacan (17) ve Yunus Akyüz'ün (20) cenazelerinin ise işlemlerin ardından yakınlarına teslim edileceği, Büker'in cenazesinin Manisa'ya, Kayacan'ın Ağrı'ya, Akyüz'ün ise Siirt'e gönderileceği belirtildi.

Beyoğlu'nda 5 katlı binada çıkan yangında 4 kişi ölmüş, 1 kişi yaralanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 03:31 Kaynak: AA

Gür, Adli Tıp Kurumu, Beyoğlu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beyoğlu'ndaki Yangın; Kavga Ettiği Arkadaşlarını Korkutmak İçin Evi Ateşe Vermiş Beyoğlu'ndaki Yangının Şüphelisi Kaçarken Güvenlik Kameralarına Yansıdı

Son Dakika! Rekabet Kurumu 23 Zincir Market Hakkında Soruşturma Açtı! İşte O Marketler Flash TV'nin Kapanma Anı! Ekran Böyle Karardı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.3.2019 16:39:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'ndaki Yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]