Beyoğlu'ndaki Yangın
1 saat önce
Beyoğlu'nda 5 katlı binada çıkan yangında hayatını kaybeden 4 kişiden birinin cenazesi, yakınlarınca Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.
Beyoğlu
'nda 5 katlı binada çıkan yangında hayatını kaybeden 4 kişiden birinin cenazesi, yakınlarınca Adli Tıp Kurumu
'ndan alındı.
Olayın ardından Adli Tıp Kurumu'na getirilen 4 kişiden Muhammet Gür
'ün (23) cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Gür'ün cenazesinin Diyarbakır
'da toprağa verileceği öğrenildi.
Ersin Eren Büker (25), Murat Kayacan (17) ve Yunus Akyüz'ün (20) cenazelerinin ise işlemlerin ardından yakınlarına teslim edileceği, Büker'in cenazesinin Manisa
'ya, Kayacan'ın Ağrı
'ya, Akyüz'ün ise Siirt
'e gönderileceği belirtildi.
Beyoğlu'nda 5 katlı binada çıkan yangında 4 kişi ölmüş, 1 kişi yaralanmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 03:31 Kaynak: AA
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