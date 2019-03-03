Beyoğlu'ndaki Yangın: 4 Kişi Öldü, 1 Kişi Yaralandı (1)
1 saat önce
Haber - Kamera: Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA / İSTANBUL DHABeyoğlu'nda 5 katlı bir binanın 2. katında çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti.
Haber - Kamera: Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA/ İSTANBUL DHA Beyoğlu
'nda 5 katlı bir binanın 2. katında çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti. 1 kişi de yaralandı.
Yangın, sabah saatlerinde Beyoğlu Asmalımescit Mahallesi Şehbender Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın 2. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye
ekipleri binada mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri 3 kişiyi yanan binadan çıkarttı. İçeriye giren ekipler 2 kişinin de cansız bedenine ulaştı. Hastaneye kaldırılan 3 kişiden 2'si de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bir kişinin hastanede tedavisi devam ediyor.
Görüntü Dökümü:
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-Yangından görüntü
-Dumanlardan görüntü
-Binadan görüntü
-Yaralının sedyeyle evden çıkarılması
-Ambulansa konmaları
-Vatandaşlarla röp
-Genel ve detaylar
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 11:21 Kaynak: DHA
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