Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'ndaki Yangın: 4 Kişi Öldü, 1 Kişi Yaralandı (1)

Beyoğlu'ndaki Yangın: 4 Kişi Öldü, 1 Kişi Yaralandı (1)

1 saat önce

Haber - Kamera: Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA / İSTANBUL DHABeyoğlu'nda 5 katlı bir binanın 2. katında çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti.

Beyoğlu'ndaki Yangın: 4 Kişi Öldü, 1 Kişi Yaralandı (1), System.String[]
Haber - Kamera: Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA/ İSTANBUL DHA

Beyoğlu'nda 5 katlı bir binanın 2. katında çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti. 1 kişi de yaralandı. 

Yangın, sabah saatlerinde Beyoğlu Asmalımescit Mahallesi Şehbender Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın 2. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri binada mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri 3 kişiyi yanan binadan çıkarttı. İçeriye giren ekipler 2 kişinin de cansız bedenine ulaştı. Hastaneye kaldırılan 3 kişiden 2'si de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bir kişinin hastanede tedavisi devam ediyor. 

Görüntü Dökümü:

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-Yangından görüntü

-Dumanlardan görüntü

-Binadan görüntü

-Yaralının sedyeyle evden çıkarılması

-Ambulansa konmaları

-Vatandaşlarla röp

-Genel ve detaylar 

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 11:21 Kaynak: DHA

DHA, Beyoğlu, Güncel
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