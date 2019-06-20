Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'ndaki yangında mahsur kalan kadını ifaiye kurtardı
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Beyoğlu'ndaki yangında mahsur kalan kadını ifaiye kurtardı

44 dakika önce

BEYOĞLU Tarlabaşı Bulvarı'nda 4 katlı bir binada yangın çıktı.

Beyoğlu'ndaki yangında mahsur kalan kadını ifaiye kurtardı, System.String[]
BEYOĞLU  Tarlabaşı Bulvarı'nda 4 katlı bir binada yangın çıktı. Yanan dairenin üst katında bulunan kadın ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Tarlabaşı Bulvarı'nda bulunan dört katlı bir binanın üçüncü katında saat 08.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın nedeniyle çevrede kısa süreli panik yaşanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yanan dairenin üst katında bulunan kadın ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen kadın tedbir amaçlı ambulansla hastaneye sevk edildi. 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 09:49 Kaynak: DHA
İtfaiye, Tarlabaşı, Güncel
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