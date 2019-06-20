Beyoğlu'ndaki yangında mahsur kalan kadını ifaiye kurtardı
44 dakika önce
BEYOĞLU Tarlabaşı Bulvarı'nda 4 katlı bir binada yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 09:49 Kaynak: DHA
BEYOĞLU Tarlabaşı
Bulvarı'nda 4 katlı bir binada yangın çıktı. Yanan dairenin üst katında bulunan kadın ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Tarlabaşı Bulvarı'nda bulunan dört katlı bir binanın üçüncü katında saat 08.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın nedeniyle çevrede kısa süreli panik yaşanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yanan dairenin üst katında bulunan kadın ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen kadın tedbir amaçlı ambulansla hastaneye sevk edildi.
- İstanbul
Fatih'te iki katlı ev alev alev yandı: 1 ölü, 1 yaralı
Numan Kurtulmuş: Kürtler 23 Haziran'da Binali Yıldırım'a oy verecek
Son dakika! Akın Öztürk 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı
Altın uçuşa geçti! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları