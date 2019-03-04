Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'ndaki Yangının İki Şüphelisi Tutuklandı

Beyoğlu'ndaki Yangının İki Şüphelisi Tutuklandı

1 saat önce

Haber: Özden ATİK / İSTANBUL DHABeyoğlu'nda 4 kişinin öldüğü yangınla ilgili gözaltına alınan Özkan E. ile amcası Yunus E. tutuklandı.

Beyoğlu'ndaki Yangının İki Şüphelisi Tutuklandı, System.String[]
Haber: Özden ATİK/ İSTANBUL DHA

Beyoğlu'nda 4 kişinin öldüğü yangınla ilgili gözaltına alınan Özkan E. ile amcası Yunus E. tutuklandı.

Beyoğlu Asmalı Mescit'te dün 4 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı yangınla ilgili Hatay'da yakalanan 24 yaşındaki Özkan E ile ve ona yardım etmekle suçlanan amcası Yunus E. bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Soruşturma savcısına ifade veren şüpheliler tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemece sorgulanan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

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Şüphelinin adliyeye sevki

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 07:58 Kaynak: DHA

DHA, Hatay, Beyoğlu, Güncel
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