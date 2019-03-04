Beyoğlu'ndaki Yangının İki Şüphelisi Tutuklandı
1 saat önce
BEYOĞLU'nda 4 kişinin öldüğü yangınla ilgili gözaltına alınan Özkan E. ile amcası Yunus E. tutuklandı.
BEYOĞLU'nda 4 kişinin öldüğü yangınla ilgili gözaltına alınan Özkan E. ile amcası Yunus E. tutuklandı. Beyoğlu
Asmalı Mescit'te dün 4 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı yangınla ilgili Hatay
'da yakalanan 24 yaşındaki Özkan E ile ve ona yardım etmekle suçlanan amcası Yunus E. bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
'na sevk edildi. Soruşturma savcısına ifade veren şüpheliler tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemece sorgulanan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 07:59 Kaynak: DHA
Beyoğlu'ndaki Yangının Şüphelisi Kaçarken Güvenlik Kameralarına Yansıdı
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