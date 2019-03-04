Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'ndaki Yangının Şüphelisi Kaçarken Güvenlik Kameralarına Yansıdı

Beyoğlu'ndaki Yangının Şüphelisi Kaçarken Güvenlik Kameralarına Yansıdı

1 saat önce

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA- BEYOĞLU'nda 4 kişinin öldüğü yangınla ilgili gözaltına alınan Özkan E.'nin yangın sonrası kaçarken güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Beyoğlu'ndaki Yangının Şüphelisi Kaçarken Güvenlik Kameralarına Yansıdı, System.String[]
Çağatay KENARLI, İstanbul DHA- BEYOĞLU'nda 4 kişinin öldüğü yangınla ilgili gözaltına alınan Özkan E.'nin yangın sonrası kaçarken güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Beyoğlu Asmalı Mescit'te 4 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı yangınla ilgili Hatay'da yakalanan  24 yaşındaki Özkan E.  emniyetteki sorgusu sürüyor.  Özkan E. yangının hemen ardından kaçarak Hatay'a gitmişti. Özkan E., 4 arkadaşının öldüğü, 1 arkadaşının yaralandığı yangını çıkardıktan sonra hızlı adımlarla uzaklaşırken güvenlik kamerasına yansıdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 03:18 Kaynak: DHA

İstanbul, DHA, Beyoğlu, Güncel
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