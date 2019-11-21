BEYOĞLU'NDAKİ YANKESİCİLİK GÜVENLİK KAMERASINDA

BEYOĞLU'nda yabancı uyruklu bir kişinin cebindeki paralar, caddede yürüdüğü sırada yanına gelen 4 kişi tarafından çalındı. Şüphelilerin aralarına aldıkları mağduru sıkıştırarak yaptıkları yankesicilik anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Piri Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. 7 Kasım akşamı Tarıg M'nin, Hasköy Caddesinde yürüdüğü sırada yanına gelen 4 kişi tarafından 15 bin lirası çalındı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Tarıg M. cadde üzerinde tek başına yürürken, önünde bir araba duruyor, arkasından gelen 4 kişi de etrafını sararak parasını el çabukluğuyla alıyor. Bu kişiler Tarıg M.'yi oyalayarak arabaya binmeye çalışıyorlar. Arabaya binen şüphelilerin parasını çaldığını fark eden Tarıg M., arabayı durdurmaya çalışıyor ama yankesiciler hızla uzaklaşıyor.

Tarıg M'nin şikayeti üzerine polis eşkalini belirlediği ettiği şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yine aynı cadde üzerinde polis ekiplerini fark eden şüpheliler, tanınmamak için kullandıkları eşarpları atarak kaçmaya başladı. Polis kovalamaca sonrası Sebahat B. (55), Petek T. (28), Zehra B. (37), Sevgi K. (56)'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin kaçmasında şoförlük yapan Serhat İ. (37) de yakalandı. Tarıg M., şüphelilerinden Zehra B.'yi teşhis etti.

Şüphelilerin çeşitli olaylardan çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Sebahat B.'nin 33 yankesicilik, 4 hırsızlık ve yalan beyanda bulunmaktan kaydı varken, Sevgi K.'nın 13 yankesicilik, 5 hırsızlık, 2 başkasına ait kimlik kullanmak ve çocuğa cinsel istismardan kaydı bulunuyor. Petek T.'nin 8 hırsızlık ve 5 yankesicilikten kaydı bulunurken, Serhat İ'nin ise 9 yankesicilik, 2 hırsızlık ve dolandırıcılıktan suç kaydı bulunduğu öğrenildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi, Serhat İ. çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Diğer şüpheliler ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda şüphelilerin, özellikle yabancı uyruklu kişileri, aralarına alarak sıkıştırdıkları, el çabukluğuyla da cüzdan, cep telefonu ve çantalarını çalarak olay yerinden kaçtıkları belirlendi.

Görüntü dökümü:

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-Güvenlik kamerası görüntüleri

- İstanbul