Beyoğlu'ndan Antalya'ya iki tır yardım malzemesi gönderildi - Son Dakika

Beyoğlu Belediyesi ile Beyoğlu Aksekililer Platformu Dernekleri iş birliğinde hazırlanan yardım tırları, Antalya'nın Akseki ilçesinde çıkan orman yangınında zarar gören vatandaşlara ulaştırılmak üzere Kasımpaşa'dan uğurlandı.

Beyoğlu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çıkan orman yangını nedeniyle Antalya'ya yardım eli uzatıldı. Beyoğlu Belediyesi ve Beyoğlu Aksekililer Platformu Dernekleri iş birliğinde başlatılan yardım organizasyonu kapsamında içerisinde temel gıda ve çeşitli ihtiyaç malzemelerinin yer aldığı iki tır hazırlandı.

Beyoğlu'ndaki hayırsever bağışçıların desteğiyle hazırlanan yardım tırları, Antalya'nın Akseki ilçesinde çıkan orman yangınında zarar gören vatandaşlara ulaştırılmak üzere Kasımpaşa'dan dualarla uğurlandı.

Uğurlama törenine katılan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, yaşanan olaylardan dolayı üzüntü içerisinde olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Ülkemizin herhangi bir yerinde bir can yansa bizim de canımız yanıyor. Biz büyük bir milletiz. Birliğimizi ve beraberliğimizi muhafaza ederek yaralarımızı birlikte saracağız. Beyoğlulu hayırsever hemşehrilerimizin desteği ile hazırlanan yardım tırlarımız ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere Antalya Akseki'ye doğru yola çıktı. Allah ülkemizi her türlü felaketten korusun."