Beyoğlu'ndan Hollywood'a el yapımı kovboy çizmesi - Son Dakika

Küçük yaşta okudukları Teksas-Tommiks çizgi romanlarından etkilenen Erhan ve Erdal Aydın kardeşlerin Beyoğlu'ndaki dükkanlarında imal ettikleri el yapımı kovboy çizmeleri, yerli ve yabancı filmlerde kullanılıyor.

Babaların yanında çocuk yaşlarda çırak olarak ayakkabıcılığa başlayan Aydın kardeşler, mesleklerinde ustalaştıklarında tutkunu oldukları çizgi romanlardan etkilenerek özel tasarım kovboy çizmeleri yapmaya başladı.

İlk olarak Tarlabaşı'ndaki dükkanlarında kovboy çizmesi üreten Aydın kardeşler, daha sonra mesleklerine Cihangir'de açtıkları iş yerlerinde devam etti.

Hızla değişen zamana inat el emekleriyle kovboy çizmesi yapmaya devam devam eden Erhan ve Erdal Aydın kardeşlerin ünü yerli ve yabancı filmler sayesinde arttı.

Aydın kardeşler, gelen talep üzerine Hollywood yapımı "Aquaman", Cem Yılmaz'ın "Yahşi Batı" ve "Pek Yakında" sinema filmlerine, dünyada beğeniyle izlenen "Outlander" ve TRT'de yayınlanan "Diriliş Ertuğrul" dizisine kovboy çizmeleri ile aksesuarlar üretti.

Erhan Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukluğunda okuduğu Teksas-Tommiks çizgi romanlardan etkilediğini, askerden döndükten sonra kovboy çizmesi üretimine başladıkların anlattı.

"Ayakkabı sektörünün en zoru kovboy çizmesi yapmaktır. Kovboy ayakkabısı yapmanın bir sürü aşaması var. Kardeşimle birlikte bu dükkanda el emeğiyle kovboy ayakkabısı yapıyoruz." diyen Aydın, yerli ve yabancı dizilere özel yapım kovboy çizmeleri ile aksesuar da yaptıklarını kaydetti.

Aydın, sözlerine şöyle devam etti:

"Eserlerimizi sinema sektöründe görmek bizi mutlu ediyor, onur duyuyoruz. Sinema sektöründen gelen talebe göre ürün yaptık. Ama koronavirüs salgını bizi çok olumsuz etkiledi. Yine de zanaatımızla ayakta durmaya çalışıyoruz. Kovboy ayakkabısının yanında deriyle alakalı her ürünü yapıyoruz. Bize gelen çok ünlü de oluyor. Erkan Can ağabeyimiz sürekli bize gelir. Buraya gelen insanlar bizim dostumuz oluyor. Türkiye'de bu tarz ayakkabı yapan tek yeriz. Mesleğimize imkanlar el verdikçe devam etmeyi düşünüyoruz."

"Çırak yetiştiremediğimizden dolayı bu işi bırakacak kimsemiz yok"

Beyoğlu'ndaki iş yerlerinde kardeşiyle birlikte mesleğini severek sürdürdüğünü dile getiren Erdal Aydın da yalnızca mesleklerinde yeni çırak yetiştirememenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Yaşlandıkları için artık mesleği bırakmak istediklerini ifade eden Aydın, "Ama bırakmadan öncede biraz öğretmek istiyoruz. Bu işi genç birine öğretmeyi çok istiyorum ama gelen olmuyor. 18-20 yaşındaki arkadaşlar geliyor ama onlara bu mesleği o yaşta öğretme şansımız yok. Daha erken yaşta çırak olarak başlamaları gerekiyor. İki erkek çocuğumu da mesleğimi öğretmek için dükkana getirdim ama ışık göremedim, yapamadılar. Bu iş sabır isteyen bir iş. Çırak yetiştiremediğimizden bu işi bırakacak kimsemiz yok." diye konuştu.

"Çizmelerin fiyatı 1100 liradan başlıyor"

Aydın, yaptıkların ürünlerin fiyatlarının derinin cinsine göre değiştiğini vurgulayarak, "Kovboy çizmelerinin fiyatı 1100 liradan başlıyor ve özelliğine göre artıyor. Ayrıca motorcu tarzı botlar, çantalar, heybeler, motosiklet seleleri, saçaklı püsküller, yelekler, ceketler de yapıyoruz." dedi.