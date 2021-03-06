Beyoğlu'nun girişimci kadınları 8 Mart Galata Pazarı'nda buluştu - Son Dakika

Beyoğlu'nun girişimci kadınları 8 Mart Galata Pazarı'nda buluştu

06.03.2021 12:52
Beyoğlu'nun girişimci kadınları 8 Mart Galata Pazarı'nda buluştu, System.String[]

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kurulan "8 Mart Galata Pazarı"nda, Beyoğlu'nun girişimci kadınları bir araya geldi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kurulan "8 Mart Galata Pazarı"nda, Beyoğlu'nun girişimci kadınları bir araya geldi. Takı tasarımlarından, porselene kadar birçok ürünün sergilendiği stantlara ise ilgi yoğundu.

Beyoğlu Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kurduğu "8 Mart Galata Pazarı"nda, Beyoğlu'nun girişimci kadınlarını bir araya getirdi. "Beyoğlu Kadın Emeğinin Yanında" sloganıyla Galata Kulesi Meydanı'nda kurulan pazarda, girişimci kadınlar kendileri için ayrılan stantlarda ürünlerini sergileyerek satış yapma imkanı buldu. "8 Mart Galata Pazarı"nın açılış törenine, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve eşi Seyhan Yıldız, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un eşi Sabriye Şentop, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın eşi Hatice Nur Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin eşi Amine Kabaktepe, AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Toplum ve millet olarak hep kadını önde tutan bir medeniyetin çocuklarıyız"

8 Mart Galata Pazarı'nın açılışında konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Neşet Ertaş, Kadın insandır biz insanoğluyuz derdi. Kadını da, erkeği de dünyaya getiren kadındır. Dolayısıyla kadına bakışımız, onun üretkenliği, onun doğurganlığı ve topluma kattıkları çok kıymetli. Toplum ve millet olarak hep kadını önde tutan bir medeniyetin çocuklarıyız. Kadına saygıyı esas alan milletin çocuklarıyız" dedi.

"Başörtülü kadınlar 2015'te TBMM'de yer alabildiler"

Her günün kadınlar günü olduğunu belirten AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan, "Beyoğlu Belediyesi ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi böyle bir açılışa şahitlik ettik. Burada tarihi Galata Kulesi'nin önünde kadın emekçilerin yapmış olduğu bir pazardayız. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü her sene farklı etkinliklerin yapıldığı ve bizim için her zaman 8 Mart diyoruz. Aynı Anneler Günü ve diğer günler gibi, kadınların topluma katkısının hatırlandığı günler bizim için farklı bir anlamı da var. Türkiye'de kadınlara verilen değerin nereden nereye geldiğini gören insanlar olarak bir de, 28 Şubat'ın hemen arkasından gelmesi itibari ile 8 Mart'ta da seçme seçilme hakkının başörtülü kadınların da kullanabiliyor olmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Biliyorsunuz Türkiye'de kadınlar seçme seçilme hakkını birçok Avrupa ülkesinden önce 5 Aralık 1934'te elde etmişlerdi. Ancak başörtülü kadınlar 2015'te başörtülü olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yer alabildiler. Bu 8 Mart'ı da bütün kadınların ayrımcılığa uğramaksızın mecliste temsil ediliyor olmasının da şükrünü eda ediyoruz diyebilirim" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Beyoğlu'nun girişimci kadınları 8 Mart Galata Pazarı'nda buluştu
Beyoğlu'nun girişimci kadınları 8 Mart Galata Pazarı'nda buluştu
Beyoğlu'nun girişimci kadınları 8 Mart Galata Pazarı'nda buluştu
Beyoğlu'nun girişimci kadınları 8 Mart Galata Pazarı'nda buluştu
Beyoğlu'nun girişimci kadınları 8 Mart Galata Pazarı'nda buluştu
Beyoğlu'nun girişimci kadınları 8 Mart Galata Pazarı'nda buluştu

Dünya Kadınlar Günü, İstanbul, Beyoğlu, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Beyoğlu'nun girişimci kadınları 8 Mart Galata Pazarı'nda buluştu - Son Dakika


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