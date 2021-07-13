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Beyoğlu Ortaokulu'nun temeli atıldı - Son Dakika

Beyoğlu Ortaokulu'nun temeli atıldı

13.07.2021 14:57
Beyoğlu Ortaokulu'nun temeli atıldı, System.String[]

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, okulların depreme dayanıklı ve günün teknolojisine uygun şekilde büyütülerek yapıldığını belirtti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, okulların depreme dayanıklı ve günün teknolojisine uygun şekilde büyütülerek yapıldığını belirtti.

Yerlikaya, Piyalepaşa Mahallesi'nde inşa edilecek Beyoğlu Ortaokulu'nun temel atma töreninde yaptığı konuşmada, 1999 Marmara Depremi'nin büyük acılara neden olduğunu, aynı acıların tekrar yaşanmaması için devletin, hükümetlerin önlemler aldığını anlattı.

Depremin, yapı stokunun deprem dayanıklılık kontrolünün gerekliliğini ortaya çıkardığına değinen Yerlikaya, İstanbul Proje Koordinasyon Birimince 1322 okuldan 50-60 okulun sağlam olduğunun tespit edildiğini, 722 okulun güçlendirildiğini, 344 okul yapıldığını kaydetti.

Yerlikaya, 86 okulun bütçesiyle ilgili çalışmasının sürdüğünü dile getirerek, Beyoğlu'nda 10 okulun güçlendirildiğini, 3 okulun yeniden yapıldığını ve 3 okulun projesinin çalışıldığını belirtti.

Önceki okulun 19 derslikli ve 2 bin 271 metrekare alanda olduğunu ifade eden Yerlikaya, "Okulları depreme dayanıklı ve günün teknolojisine uygun şekilde büyüterek yapıyoruz. 2 bin 271 metrekare 19 derslikli okulu 16 bin 369 metrekare yapıyoruz. Şimdi dersliği 48, laboratuvar 4, bilgisayar dersliği 2, resim dersliği 2, müzik dersliği 2, özel eğitim dersliği 1, kütüphane 2 tane, mescidi, konferans salonu, beden eğitimi salonu, kantini var, yemekhanesi 4 tane." diye konuştu.

"Çocuklarımızın daha iyi eğitim alabilmeleri için seferberlik halindeyiz"

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, 48 derslikle hizmet edecek olan Beyoğlu Ortaokulu'nun bölgenin önemli bir ihtiyacını karşılayacağını dile getirdi.

Beyoğlu'nda yapılacak okullarda konferans salonları ve spor salonları bulunacağını kaydeden Yıldız, Kadı Mehmet Mahallesi'nde Piyalepaşa İlkokulu'nun projesinin hazırlandığını, Sururi Mahallesi'nde güzel sanatlar lisesinin düzenlemelerinin yapıldığını anlattı.

Yıldız, "Çocuklarımızın daha iyi, daha modern eğitim alabilmeleri ve gençlerimizi, çocuklarımızı geleceğin Beyoğlu'na, geleceğin İstanbul'una, Türkiye'sine hazırlamak için seferberlik halindeyiz." dedi.

Konuşmaların ardından butona basılarak okulun temeli atıldı.

Beyoğlu Ortaokulu'nun temeli atıldı
Beyoğlu Ortaokulu'nun temeli atıldı
Beyoğlu Ortaokulu'nun temeli atıldı
Beyoğlu Ortaokulu'nun temeli atıldı
Beyoğlu Ortaokulu'nun temeli atıldı

Marmara Depremi, İstanbul, Beyoğlu, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beyoğlu Ortaokulu'nun temeli atıldı - Son Dakika


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