Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı'nda kimliği belirsiz kişi yada kişilerce polis ekiplerine ateş açıldı. - Son Dakika

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Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı'nda kimliği belirsiz kişi yada kişilerce polis ekiplerine ateş açıldı.
6 saat önce
Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı'nda kimliği belirsiz kişi yada kişilerce polis ekiplerine ateş açıldı.
Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı'nda kimliği belirsiz kişi yada kişilerce polis ekiplerine ateş açıldı. Şüpheli kişi yada kişiler ekipler tarafından yakalandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, ekiplerin çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 09:26 Kaynak: İHA
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