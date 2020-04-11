Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı'nda kimliği belirsiz kişi yada kişilerce polis ekiplerine ateş açıldı. - Son Dakika

Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı'nda kimliği belirsiz kişi yada kişilerce polis ekiplerine ateş açıldı. Şüpheli kişi yada kişiler ekipler tarafından yakalandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, ekiplerin çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL