Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce polis ekiplerine ateş açıldı - Son Dakika

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Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce polis ekiplerine ateş açıldı
6 saat önce
Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce polis ekiplerine ateş açıldı.
Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce polis ekiplerine ateş açıldı. Şüpheli kişi ya da kişiler ekipler tarafından yakalandı. Olay yerine çok sayıda ekipler sevk edilirken, ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 09:27 Kaynak: İHA
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