Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce polis ekiplerine ateş açıldı - Son Dakika

Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce polis ekiplerine ateş açıldı. Şüpheli kişi ya da kişiler ekipler tarafından yakalandı. Olay yerine çok sayıda ekipler sevk edilirken, ekiplerin çalışmaları sürüyor.