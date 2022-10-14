Beyoğlu sakinleri "En güzel balkon" için yarıştı - Son Dakika
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Beyoğlu sakinleri "En güzel balkon" için yarıştı

14.10.2022 11:04
Beyoğlu sakinleri "En güzel balkon" için yarıştı

Beyoğlu Belediyesinin düzenlediği yarışmayla ilçenin "En güzel balkonu" seçildi.

Beyoğlu Belediyesinin düzenlediği yarışmayla ilçenin "En güzel balkonu" seçildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye ilçede en güzel balkonu seçmek için yarışma düzenledi. 4 kategoride 13 balkon dereceye girerken, ödüllerin sahiplerine hediyeler verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, komşuluk ilişkilerine ve mahalle kültürüne özel önem verdiklerini, bu amaçla hem gençler hem aileler için yıl boyunca farklı yarışmalar düzenlediklerini belirtti.

Yıldız, "Beyoğlu'nun En Güzel Balkonu" yarışması için birçok apartmanda tatlı bir heyecan ve rekabet yaşandığını, çok güzel balkonlar oluşturulduğunu vurguladı.

Başkan Yıldız, hafta sonu da gençler için 29 Ekim Uluslararası Satranç Turnuvası düzenleyeceklerini bildirdi.

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Kaynak: AA

Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyoğlu sakinleri 'En güzel balkon' için yarıştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beyoğlu sakinleri "En güzel balkon" için yarıştı - Son Dakika
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