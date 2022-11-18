Taksim bombacısının sevgilisi "Hamedoş" kod adlı teröristin izine ulaşıldı! İşte fotoğrafı

İstanbul Beyoğlu'nda bulunan İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı bombalı saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde tutuklanan 17 kişi arasındaki fail Ahlam Albashır ile ilgili çarpıcı detaylardan birine daha ulaşıldı.

SEVGİLİ OLDUĞU TERÖRİSTİN İZİNE ULAŞILDI

Eylemi gerçekleştiren Ahlam Al Bashır adlı Suriyeli teröristin örgütle ilk temas kurduğu ve "sevgili" oldukları PKK/ YPG mensubu "Hamedoş" kod adlı Hamed El Ali isimli o teröristin izine ulaşıldı.

"Hamedoş" kod adlı terörist Hamed El Ali.

"HAMEDOŞ" KOD ADLI TERÖRİSTİN FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Güvenlik kaynaklarına dayandırılan habere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma dosyasında da yer alan belge ve fotoğrafta, Albashir'in örgütle ilk teması kurduğu, daha sonra PYD/YPG'li sorumlularla tanıştırdığı o teröristin kim olduğu ve nereli olduğu ortaya çıktı.

CERABLUS KENTİNDE FAALİYET GÖSTERDİĞİ ÖĞRENİLDİ

Fotoğrafta Suriye'nin kuzeyindeki Ayn El-Arab (Kobani) nüfusuna kayıtlı PKK/YPG mensubu bir araç üzerinde beyaz bir kıyafetle göze çarpıyor. Albashir'in "2017'de temas kurdum" dediği Hamedoş kod adlı terörist Hamed El Ali'nin Fırat'ın batı yakasındaki Suriye'nin Cerablus kentinde faaliyet gösterdiği kaydedildi.