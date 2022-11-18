Taksim bombacısının sevgilisi "Hamedoş" kod adlı teröristin izine ulaşıldı! İşte fotoğrafı - Son Dakika
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Taksim bombacısının sevgilisi "Hamedoş" kod adlı teröristin izine ulaşıldı! İşte fotoğrafı

18.11.2022 15:09

İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin de yaralandığı bombalı saldırıya ilişkin tutuklanan PKK/YPG'li terörist Ahlam Albashır'ın örgütle ilk temas kurduğu sevgilisi "Hamedoş" kod adlı Hamed El Ali isimli o teröristin izi bulundu. Beyaz bir kıyafet giydiği fotoğrafı ortaya çıkan "Hamedoş" kod adlı teröristin Fırat'ın batı yakasındaki Suriye'nin Cerablus şehrinde faaliyet gösterdiği kaydedildi.

İstanbul Beyoğlu'nda bulunan İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı bombalı saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde tutuklanan 17 kişi arasındaki fail Ahlam Albashır ile ilgili çarpıcı detaylardan birine daha ulaşıldı.

SEVGİLİ OLDUĞU TERÖRİSTİN İZİNE ULAŞILDI

Eylemi gerçekleştiren Ahlam Al Bashır adlı Suriyeli teröristin örgütle ilk temas kurduğu ve "sevgili" oldukları PKK/ YPG mensubu "Hamedoş" kod adlı Hamed El Ali isimli o teröristin izine ulaşıldı.

İşte Beyoğlu saldırısını gerçekleştiren teröristin 'Hamedoş' kod adlı PKK/YPG'li sevgilisi
"Hamedoş" kod adlı terörist Hamed El Ali.

"HAMEDOŞ" KOD ADLI TERÖRİSTİN FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Güvenlik kaynaklarına dayandırılan habere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma dosyasında da yer alan belge ve fotoğrafta, Albashir'in örgütle ilk teması kurduğu, daha sonra PYD/YPG'li sorumlularla tanıştırdığı o teröristin kim olduğu ve nereli olduğu ortaya çıktı.

CERABLUS KENTİNDE FAALİYET GÖSTERDİĞİ ÖĞRENİLDİ

Fotoğrafta Suriye'nin kuzeyindeki Ayn El-Arab (Kobani) nüfusuna kayıtlı PKK/YPG mensubu bir araç üzerinde beyaz bir kıyafetle göze çarpıyor. Albashir'in "2017'de temas kurdum" dediği Hamedoş kod adlı terörist Hamed El Ali'nin Fırat'ın batı yakasındaki Suriye'nin Cerablus kentinde faaliyet gösterdiği kaydedildi.

Kaynak: İHA
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İstiklal Caddesi, Beyoğlu, PKK, YPG, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Taksim bombacısının sevgilisi 'Hamedoş' kod adlı teröristin izine ulaşıldı! İşte fotoğrafı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Taksim bombacısının sevgilisi "Hamedoş" kod adlı teröristin izine ulaşıldı! İşte fotoğrafı - Son Dakika
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