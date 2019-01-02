Son Dakika Haberleri: Beyoğlu "SANAT" Ta Müzik Dolu Bir Hafta!

Beyoğlu "SANAT" Ta Müzik Dolu Bir Hafta!

12 dakika önce

Eğlencenin merkezi Beyoğlu'nun sevilen mekanı "Sanat" yeni yılda da eğlenceye ara vermeden birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Beyoğlu

Sevilen sanatçılara her hafta ev sahipliği yapan "Sanat Performance" ayrıca haftanın yedi günü canlı müziğiyle misafirlerini mest ediyor.

Müziğin eğlenceli her alanını içinde barından "Sanat" geniş şarkı arşivi ile "Sanat Karaoke" bölümünde bireysel yada arkadaş gruplarıyla yapılan en keyifli aktivitelere ev sahipliği yapıyor.

Kısa sürede İstanbul gece hayatının vazgeçilmezleri arasında yerini alan 90'lar Türkçe Pop Partisi her Salı ve her Perşembe 21.00'da "Sanat Performance" ta müzikseverlere unutulmaz anlar yaşatacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 12:20 Kaynak: Bültenler

İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji Uyardı: İstanbul'a Cuma Günü Kar Geliyor Nimet Abla'dan Bilet Alanlara Kötü Haber! İşte 70 Milyon Liralık Biletin Satıldığı İlçe

Ece Seçkin, Dünyaca Ünlü Şarkıcı Enrique Igleasias İle Düet Yapacak Polis Ekipleri, Durdurdukları FETÖ Firarisinin Aracına El Koydu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2019 12:32:05. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beyoğlu "SANAT" Ta Müzik Dolu Bir Hafta!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]