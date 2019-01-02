Beyoğlu "SANAT" Ta Müzik Dolu Bir Hafta!

Sevilen sanatçılara her hafta ev sahipliği yapan "Sanat Performance" ayrıca haftanın yedi günü canlı müziğiyle misafirlerini mest ediyor.

Müziğin eğlenceli her alanını içinde barından "Sanat" geniş şarkı arşivi ile "Sanat Karaoke" bölümünde bireysel yada arkadaş gruplarıyla yapılan en keyifli aktivitelere ev sahipliği yapıyor.

Kısa sürede İstanbul gece hayatının vazgeçilmezleri arasında yerini alan 90'lar Türkçe Pop Partisi her Salı ve her Perşembe 21.00'da "Sanat Performance" ta müzikseverlere unutulmaz anlar yaşatacak.