"Beyoğlu Şenlik Yeri Olsun Diye Adayız"

Mahalle çalışması yapan temsilcilerle Makina Lokal'de bir araya gelen Alper Taş, " Beyoğlu'nu tepeden yönetmeyeceğiz. Beyoğlu'nda kararları 45 mahallede oluşturacağımız mahalle meclisleri alacak. Biz sadece kararları hayata geçireceğiz. Halkın onayını almayan hiçbir projenin hayata geçmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

NEŞE SOKAĞA TAŞACAK

Zorlu kış koşullarına rağmen katılımın yüksek olduğu toplantıda konuşan Alper Taş, "Birileri bize 'evlere şenlik aday' diyor. Seçilmemizin ardından Beyoğlu şenlik yeri olacak. Evlerde insanların yüzleri gülecek. Neşe sokağa taşacak. Beyoğlu halkının yüzü gülecek, vatandaşlar huzur içinde yaşayacak" diye konuştu.