Beyoğlu Sinagogunda Korkutan Yangın
1 saat önce
Beyoğlu sinagogunda korkutan yangınİSTANBUL - Beyoğlu'nda bulunan Neve Şalom Sinagogu'nun kazan dairesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Beyoğlu
sinagogunda korkutan yangın
İSTANBUL - Beyoğlu'nda bulunan Neve Şalom Sinagogu'nun kazan dairesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken,kazan dairesinde hasar meydana geldi.
Olay,Beyoğlu şişhanede bulunan Neve Şalom Sinagogu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Sinegogun kazan dairesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri sevk edildi. Sinegogun kazan dairesinde hasar meydana gelirken, yangında ölen ya da yaralanan olmadı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 05:15 Kaynak: İHA
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