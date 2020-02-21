Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı'nda bir iş yerinde patlama meydana geldi. - Son Dakika

Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı'nda bir iş yerinde patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre patlamanın tüpten kaynaklandığı öğrenilirken olayda 1 kişi yaralandı. - İSTANBUL

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Ayşe Tuba Arslan'ı satırla öldüren eski eşi kendini böyle savundu: Kafasını 10-15 kez vurmadım, o kadar vursaydım o anda ölürdü