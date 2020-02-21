Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı'nda bir iş yerinde patlama meydana geldi. - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı'nda bir iş yerinde patlama meydana geldi. - Son Dakika

Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı'nda bir iş yerinde patlama meydana geldi.

6 saat önce

Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı'nda bir iş yerinde patlama meydana geldi.

Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı'nda bir iş yerinde patlama meydana geldi., System.String[]

Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı'nda bir iş yerinde patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre patlamanın tüpten kaynaklandığı öğrenilirken olayda 1 kişi yaralandı. - İSTANBUL

Tarlabaşı, Beyoğlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 04:39 Kaynak: İHA
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