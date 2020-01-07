Beyoğlu Tophane'de iki katlı metruk binanın dış cephesinde çökme meydana geldi. - Son Dakika

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Beyoğlu Tophane'de iki katlı metruk binanın dış cephesinde çökme meydana geldi.
6 saat önce
Beyoğlu Tophane'de iki katlı metruk binanın dış cephesinde çökme meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 12:31 Kaynak: İHA
Beyoğlu Tophane'de iki katlı metruk binanın dış cephesinde çökme meydana geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL
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