AK Partili Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yeni tip korona virüs sürecini başarılı bir şekilde yöneterek dünyaya iyi bir örnek oluşturduğunu söyledi.

Başkan Beyoğlu, Çin'in Wuhan kentinde çıkan ve kısa sürede dünyayı etkisi altına alan korona virüs sürecinde Türkiye'nin dünyaya örnek olduğunu ifade etti. Türkiye'nin tüm kurumları ve imkanlarıyla seferber olduğunu belirten Beyoğlu, "Belediye olarak salgının ülkemizde görülmeye başlandığı 11 Marttan beri tüm imkanlarımızla vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Oluşturduğumuz ekipler mesai ve zaman ayrımı yapmaksızın aziz milletimizin taleplerini yerine getiriyor. Devletimiz ve hükümetimiz seferberlik halinde salgınla mücadele ediyor. Dünya devi olduğunu iddia eden ülkeler bu salgın karşısında adeta çaresiz kalıp sağlık sistemleri çökerken biz dünyanın her yerindeki vatandaşlarımızı kendi ülkemize getirip tedavi ediyoruz. Devletimiz, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dünyaya örnek oluyor. Dünya Sağlık Örgütü ve dünya medyası da bu gerçeği görüyor. Allah'ın izniyle bu zorlu süreç geride kalacak. Yeniden güzel günlere kavuşacağız" dedi. - DİYARBAKIR