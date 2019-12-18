Beyoğlu: "Vatandaşlarımızla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beyoğlu: 'Vatandaşlarımızla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyoruz' - Son Dakika

Beyoğlu: "Vatandaşlarımızla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyoruz"

6 saat önce

Mahalle ve ev ziyaretlerini sürdüren Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ilçeye bağlı Yunus Emre ve 5 Nisan mahallerinde vatandaşlarla bir araya gelerek, evlerine misafir oldu.

Beyoğlu:

Mahalle ve ev ziyaretlerini sürdüren Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ilçeye bağlı Yunus Emre ve 5 Nisan mahallerinde vatandaşlarla bir araya gelerek, evlerine misafir oldu.


Gündüz belediyenin faaliyet ve çalışmaları için mesai harcayan Başkan Beyoğlu, akşam ise mahalle ve ev ziyaretlerine çıkarak vatandaşlarla bir araya geliyor. Vatandaşların yaşadıkları sorunları yerinde görme imkanı bulan Beyoğlu, Yunus Emre ve 5 Nisan mahallerine çıkarma yaparak esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Beyoğlu, daha sonra Demir, Bozan, Polat, Erkuş ve Ok ailelerine misafir oldu.


"Vatandaşın gelmesini beklemeden biz gideceğiz"


Vatandaşların ilgisi ile karşılanan Başkan Beyoğlu, çeşitli hediyeler takdim ettiği çocuklarla yakından ilgilendi. Bazı çocukları kucağına alarak onlarla oynayan Başkan Beyoğlu, vatandaşların yaşadığı sorunları yerinde görerek çözüm üretmekten mutlu olduklarını kaydetti. Beyoğlu, "Vatandaşı kendi ayağımıza getirmeyeceğiz, biz onların ayağına gideceğiz. Halkın öneri ve taleplerini dikkate alarak ortak akılla hizmet üretmeye çalışıyoruz. Burada esas misafir olan biziz. Milletimiz bu makamların sahibidir. Vatandaşı kendi ayağımıza getirmeyeceğiz. Samimiyet, gayret ve tevazu ile kendimiz onların ayağına gideceğiz. Onlarla bir araya gelmekten büyük bir muhabbet duyuyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

Beyoğlu, Bağlar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 03:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bilgisayarı tamir olmayınca teknomarketi birbirine kattı
Türk salyangozu Fransız sofralarını süslüyor Kuyumcular uyardı! Bakır karışımlı düşük ayarlı altın tuzağına dikkat Belediyeden gelen telefonla milyoner olduğunu öğrendi

Son Dakika Haberleri
21:20 ABD'nin Irak'taki diplomatik personel sayısını azaltacağı iddiası - Son Dakika
21:19 İki kızı eve gelmeyen anne konuştu : Evlatlarımı çaldılar - Son Dakika
21:17 Dini nikahlı eşini öldüren kocanın cezası 15 yıla düşürüldü -2 - Son Dakika
21:16 BERKAY İŞLEV'İN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ ÇATIŞMA KAMERADA - Son Dakika
21:16 Denizli'de 1 çocuk annesi kendisini iple astı - Son Dakika
20:25 Uçakta "Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım" diye bağıran kadın tutuklandı - Son Dakika
20:07 Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul ve Salda Gölü açıklaması - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 21:23:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Beyoğlu: "Vatandaşlarımızla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]