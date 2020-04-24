BEYOĞLU ve BAHÇELİEVLER'DE SOSYAL MESAFELİ PİDE KUYRUĞU - Son Dakika

Bahçelievler ve Beyoğlu 'nda Ramazan ayının ilk iftarı öncesinde fırınların önünde uzun pide kuyruğu oluştu. Vatandaşlar, pide alırken sosyal mesafeye kurallarına dikkat etti. Bahçelievler ve Beyoğlu'nda Ramazan ayının ilk gününde fırınların kapısında uzun pide kuyrukları oluştu. Kuyruğa giren vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uyarak sırada bekledi. Kural sebebiyle metrelerce uzunlukta kuyruklar oluştu.

Bahçelievler ve Beyoğlu'nda Ramazan ayının ilk gününde iftara saatler kala vatandaşlar fırınların kapısında pide sırasına girdi. Tüm dünyanın Koronavirüsle mücadele ettiği dönemde vatandaşlar maskelerini takarak sırada bekledi. Fırının içine belirli sayıda müşteri alındı. Sosyal mesafe kuralı sebebiyle geçen senelere kıyasla daha uzun kuyruk oluştuğu görüldü. Sırada bekleyen Hüseyin Çiftçi, "Herkes mesafe kuralına uyarak sırada bekliyor. Uzun bir kuyruk var. Neredeyse beş yüz metre ileride kuyruk. Ben yarım saattir burada bekliyorum." diye konuştu.

- Eren