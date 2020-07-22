BEYOĞLU VE BEŞİKTAŞ'TA KORONAVİRÜS DENETİMLERİ - Son Dakika

Beyoğu ve Beşiktaş'ta koronavirüsle mücadele konusunda alınan tedbirler polis ve zabıta ekiplerince denetlendi. Ekipler, açık alan ve işletmelerde vatandaşların maske takıp takmadığını ve sosyal mesafe kuralına uyup uymadığını kontrol etti. Kurallara uymayan işletme ve kişilere cezai işlem uygulandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında 81 ilin tümünde koronavirüsle mücadele kapsamında denetimler gerçekleştirildi. Sabah saatlerinde Trafik Şube Müdürlüğü tarafından toplu ulaşıma yönelik başlayan denetimler gün içinde açık alan, kafeterya ve işletmelerde sürdü. Bu kapsamda Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde bir takım denetimler gerçekleştirdi. İstiklal Caddesi'nde yapılan tüm uyarılara rağmen maske takmayan vatandaşlara denetim kapsamında ceza yazıldı. Polis ekiplerinin denetimine takılan maskesiz bir vatandaş elindeki peçeteyle ağzını ve burnunu kapatmaya çalışsa da ceza yemekten kurtulamadı. Denetim için bir tatlıcıya giren polis ekipleri, ateşi ölçülerek içeri alındı. Ekipler, tedbirlere gösterdikleri hassasiyet için işletmeye teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.

Beşiktaş'ta yapılan denetimlere de çok sayıda ekip katıldı. Polis ve zabıta ekiplerin işbirliğinde Beşiktaş Çarşı'da maske kuralına uymayan vatandaşlara cezalar kesildi. Denetime maskesiz yakalanan bir kişi polis ekiplerini görünce yolunu değiştirmeye çalışsa da ceza yemekten kurtulamadı. Acele bir şekilde evden çıktığını ve yanına maske almayı unuttuğunu belirterek kendisini savundu. Sosyal mesafe kuralına uymayan bir işletmeye de ceza yazıldı. İstanbul'da denetimlerin gün boyu süreceği öğrenildi.