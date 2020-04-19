Beyoğlu ve Beşiktaş yasağın ikinci gününde de boş kaldı - Son Dakika

Beyoğlu ve Beşiktaş yasağın ikinci gününde de boş kaldı

KORONAVİRÜS salgını tedbirleri nedeniyle hafta sonu sokağa çıkma yasağına vatandaşlar uyuyor.

KORONAVİRÜS salgını tedbirleri nedeniyle hafta sonu sokağa çıkma yasağına vatandaşlar uyuyor. Yasak nedeniyle Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi boş kaldı. Polis ekiplerinin denetimleri ise sürüyor. İçişleri Bakanlığı'nca büyükşehirlerde ve Zonguldak'ta hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Yasak nedeniyle Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi ise boş kaldı. SAHİLLER DE BOŞ Yasağa uyan vatandaşlar dışarı çıkmayınca sahiller de boş kaldı. Yasağa uyan vatandaşlar dışarı çıkmayınca sahiller de boş kaldı. Bebek Arnavutköy sahilde de kimse dışarı çıkmadı. DENETİMLER DEVAM EDİYOR Sokağa çıkma yasağına karşı polisin denetimleri de devam ediyor. Sokağa çıkma yasağına karşı polisin denetimleri de devam ediyor. Beşiktaş Meydanı 'nda önlem alan Polis ekipleri izini olmayanların sokağa çıkmaması için denetim yapıyor.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son Dakika

Sağlık çalışanları için "Bize yük oldular" diyen Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, özür diledi

Sokağa çıkma yasağında aracıyla tehlikeli hareketler yapan sürücü "Şeytana uydum" dedi

Nesli tükenmekte olan vaşak, Bayburt'ta bitkin halde görüntülendi

Denizde, korona hastalarına hakaretler yağdıran 4 kişinin keyfi karakolda son buldu

Ailesiyle tartıştıktan sonra 5. kattan atladı

"Fakirler koronadan ölsün" diye bağırarak denize giren 4 arkadaş, gözaltına alındı

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 8'inci sınıf öğrencilerinin sorularını yanıtladı: Bu sene sorular daha zor olacak diye bir şey yok

Trump: Çin'in salgında hatası varsa hatadır ama kasten sorumlular ise sonuçlarıyla yüzleşmeleri gerek

Alkollü sürücünün taktığı çakar pahalıya patladı

Bilim insanlarından olay yaratacak iddia: Salgın Vuhan'da başlamadı, bunun çok daha öncesi var

Koronavirüste yeni dönem: New York'ta Zoom ile evlenmeye izin çıktı

Denetime yakalanan şahsın sokağa çıkma gerekçesi "pes" dedirtti: Hastamız vardı ona, gidelim dedik

İnfaz yasasından yararlanacak mahkumlar netleşti! İşte kamuoyunun yakından tanıdığı mahkumların akıbeti

(Özel) Avcılar'da fırıncıların sokakta ekmek satma kavgası

Sokağa kademeli olarak çıkılacak! Bakan Koca'nın planında ayrıntılar belli oldu