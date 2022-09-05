İSTANBUL-TRAMVAYDA TEHLİKELİ YOLCULUK KAMERADA - Son Dakika
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İSTANBUL-TRAMVAYDA TEHLİKELİ YOLCULUK KAMERADA

05.09.2022 09:09

BEYOĞLU ve Fatih'te tramvaya tutunup yolculuk yaparak hayatlarını tehlikeye atan çocuklar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

BEYOĞLU ve Fatih'te tramvaya tutunup yolculuk yaparak hayatlarını tehlikeye atan çocuklar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Beyoğlu Kabataş'ta iki çocuk hızla giden tramvayın arkasına tutunarak yolculuk yaptı. Çocuklardan birinin tramvay kapısına, diğerinin de arka cama tutunduğu dikkat çekti. Fatih'te ise 15 yaşlarında bir çocuk, tramvayın dikiz aynasına oturarak yolculuk yaptı. Cep telefonu ile kendisini görüntüleyen sürücüyle de konuşan çocuğun, rahat tavırları dikkat çekti.

Görüntü dökümü:

-------------------------Çocukların hızla giden tramvaya tutunarak yolculuk yapması-Tramvayın dikiz aynasına oturarak yolculuk yapan çocuğun görüntüsü


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Kaynak: DHA

Beyoğlu, Çocuk, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-TRAMVAYDA TEHLİKELİ YOLCULUK KAMERADA - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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