Beyoğlu ve Kadıköy'de polis denetimi - Son Dakika

Beyoğlu ve Kadıköy'de polis denetimi
İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri il genelinde çok sayıda noktada, "Yeditepe Huzur" denetimi gerçekleştirdi.
İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü
'ne bağlı polis ekipleri il genelinde çok sayıda noktada, "Yeditepe Huzur
" denetimi gerçekleştirdi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü il gelinde çok sayıda noktada "Yeditepe Huzur" denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde kontrol noktası oluşturan polis ekipleri, araçları durdurarak arama yaptı. Araçlarda bulunanlar ise genel bilgi toplama(GBT) sorgulamasından geçirildi. Beyoğlu'ndaki Taksim Meydanı'nda da kontrol noktası oluşturan polis, araçları durdurdu. Yapılan kontrollerde ehliyetsiz olduğu belirlenen bir sürücüye para cezası kesildi. Polis helikopteri de denetimlere havadan destek verdi. Kadıköy Kuşdili Caddesi'nde de polis ekipleri denetim yaptı. Sürücüler durdurularak araçları arandı. Araçlarda bulunanlar GBT sorgulamasından geçirildi.
- İstanbul
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