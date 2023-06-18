Beyoğlu ve Şişli'de İzinsiz Yürüyüşe Polis Müdahalesi

Her yıl Haziran ayının sonlarında gerçekleştirilen "Onur Haftası" nedeniyle Beyoğlu ve Şişli'de izinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruplara polis müdahale etti.

TAKSİM'E GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR KAPATILDI

Polis ekipleri, yasak olmasına rağmen Taksim'de LGBT yürüyüşü yapmak isteyen gruplar için çevrede güvenlik önlemi aldı. Taksim ve İstiklal Caddesi'ne çıkan sokaklar güvenlik güçlerince kapatılırken caddeye giriş ve çıkış yapılmasına izin verilmedi.

BAZI HATLAR KAPATILDI

Harbiye, Cihangir ve Kabataş'ta yoğun önlem alınırken Yenikapı- Hacıosman Metro Hattı'nın Şişhane ve Taksim istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı da işletmeye kapatıldı.

BEYOĞLU'NDA 10 GÖZALTI VAR

İzin verilmemesine rağmen Cihangir ve Harbiye'deki bazı noktalarda toplanan ve polise mukavemette bulunan gruplara müdahale edilirken bazı kişiler gözaltına alındı. Beyoğlu'nda da 10 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.