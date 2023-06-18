Beyoğlu ve Şişli'de İzinsiz Yürüyüşe Polis Müdahalesi - Son Dakika
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Beyoğlu ve Şişli'de İzinsiz Yürüyüşe Polis Müdahalesi

18.06.2023 22:14

Beyoğlu ve Şişli'de izinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruplara polis müdahale etti. Taksim'de LGBT yürüyüşü yapmak isteyen gruplar için çevrede güvenlik önlemi alındı. Taksim ve İstiklal Caddesi'ne çıkan sokaklar güvenlik güçlerince kapatılırken caddeye giriş ve çıkış yapılmasına izin verilmedi. Harbiye, Cihangir ve Kabataş'ta yoğun önlem alınırken Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Şişhane ve Taksim istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı da işletmeye kapatıldı. Cihangir ve Harbiye'deki bazı noktalarda toplanan ve polise mukavemette bulunan gruplara müdahale edilirken bazı kişiler gözaltına alındı. Beyoğlu'nda da 10 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Her yıl Haziran ayının sonlarında gerçekleştirilen "Onur Haftası" nedeniyle Beyoğlu ve Şişli'de izinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruplara polis müdahale etti.

TAKSİM'E GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR KAPATILDI

Polis ekipleri, yasak olmasına rağmen Taksim'de LGBT yürüyüşü yapmak isteyen gruplar için çevrede güvenlik önlemi aldı. Taksim ve İstiklal Caddesi'ne çıkan sokaklar güvenlik güçlerince kapatılırken caddeye giriş ve çıkış yapılmasına izin verilmedi.

Beyoğlu ve Şişli'de İzinsiz Yürüyüşlere Polis Müdahalesi

BAZI HATLAR KAPATILDI

Harbiye, Cihangir ve Kabataş'ta yoğun önlem alınırken Yenikapı- Hacıosman Metro Hattı'nın Şişhane ve Taksim istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı da işletmeye kapatıldı.

Beyoğlu ve Şişli'de İzinsiz Yürüyüşlere Polis Müdahalesi

BEYOĞLU'NDA 10 GÖZALTI VAR

İzin verilmemesine rağmen Cihangir ve Harbiye'deki bazı noktalarda toplanan ve polise mukavemette bulunan gruplara müdahale edilirken bazı kişiler gözaltına alındı. Beyoğlu'nda da 10 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Beyoğlu ve Şişli'de İzinsiz Yürüyüşlere Polis Müdahalesi
Kaynak: AA
YORUMLAR (6)
  • Arjin Sert: LGBT lafını ne zaman duysam Lut kavminin helâkı aklıma gelir Cevap Yaz 3 0 Yayından Kaldır
  • Hatice Demirci: insanın aklına bu görüntüler LUT KAVMİNİ getiriyor Rabbim sen bize acı bu sapkınlara cezalarını kendilerine ver bunlara akıl fikir ver islah et Cevap Yaz 3 0 Yayından Kaldır
  • Cihan Kara: Lut kavminden beter olun inşallah siz neyin hakkı için yürüyorsunuz. Hollanda tam size göre kirletmeyin ülkemizi Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
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Beyoğlu, Taksim, Şişli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyoğlu ve Şişli'de İzinsiz Yürüyüşe Polis Müdahalesi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beyoğlu ve Şişli'de İzinsiz Yürüyüşe Polis Müdahalesi - Son Dakika
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