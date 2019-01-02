Son Dakika Haberleri: Beyoğlu Yeni Yıla Tertemiz Girdi

Beyoğlu Yeni Yıla Tertemiz Girdi

1 saat önce

Yeni yılın gelmesiyle birlikle ilçe genelinde hummalı bir temizlik çalışması gerçekleştiren Beyoğlu Belediyesi, başta İstiklal Caddesi ve çevresi olmak üzere tüm cadde ve sokakları özel yıkama araçları kullanarak sabunlu su ile temizledi.

Beyoğlu Yeni Yıla Tertemiz Girdi, System.String[]
Yeni yılın gelmesiyle birlikle ilçe genelinde hummalı bir temizlik çalışması gerçekleştiren Beyoğlu Belediyesi, başta İstiklal Caddesi ve çevresi olmak üzere tüm cadde ve sokakları özel yıkama araçları kullanarak sabunlu su ile temizledi.

Beyoğlu Belediyesi, yeni yılın gelmesiyle birlikle ilçe genelinde hummalı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından vatandaşlara daha sağlıklı ve hijyenik yaşam alanları sunmak amacıyla yapılan çalışmaya 168 personel katıldı. 48 temizlik aracının kullanıldığı çalışmada başta İstiklal Caddesi ve çevresi olmak üzere tüm cadde ve sokaklar sabunlu su ile temizlendi.

Özel yıkama araçlarıyla detaylı temizlik yapıldı

Çöplerin alınması ve süpürme çalışmalarının yapılmasıyla başlayan temizlik çalışmaları, özel dezenfektanlarla yapılan ayrıntılı yıkama çalışmalarıyla devam etti. Çalışmalar sırasında buharlı ve sıcak sulu yıkama aracına ihtiyaç duyulan noktalar tespit edilerek sonrasında söz konusu araç ile etkili yıkama çalışmaları yapıldı. Ayrıca paslı, kirli, yağlanmış ve kalıcı çöp çıkarma alanı haline getirilmiş tüm alanlar da sıcak sulu ve buharlı yıkama aracıyla temizlendi.

Beyoğlu yeni yıla tertemiz girdi

Gece başlayarak sabaha kadar devam eden çalışma kapsamında; Taksim Meydanı, Cumhuriyet Caddesi, Mete Caddesi, Asker Ocağı Caddesi, Gümüşsuyu Caddesi, Tarık-ı Zafer Caddesi, Sıraselviler Caddesi, İstiklal Caddesi Tünel arası ve bağlantılı sokaklar, Tarlabaşı Bulvarı, Karaköy Vapur İskelesi, Karaköy Meydanı, Kemankeş Caddesi, Yüksek Kaldırım Caddesi, Galipdede Caddesi, Galata Kulesi çevresi, Kasımpaşa Kızılay Meydanı, Bahriye Caddesi, Fişekhane deresi, Dereboyu ve Bülent Demir caddeleri yeni yıla tertemiz girdi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 09:35 Kaynak: İHA

Beyoğlu Belediyesi, İstiklal Caddesi, Beyoğlu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da Trafik yoğunluğu Yüzde 1'e Düştü Gören Altın Sanıyor! Otomobilini 25 Bin Adet 1 Kuruşla Kapladı

Boş Çikolata Kutusu Yüzünden 16 Yıldır Çalıştığı İş Yerinden Tazminatsız Kovuldu Taksim'de Yürüyen İki Genç Kıza Yaklaşan Tacizcileri Güven Timleri Engelledi! O Anlar Kamerada
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2019 11:14:09. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beyoğlu Yeni Yıla Tertemiz Girdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]