Son Dakika Haberleri: Beyoğlu Zabıtası ve Polisi Donmakta Olan Evsizi Son Anda Kurtardı

Beyoğlu Zabıtası ve Polisi Donmakta Olan Evsizi Son Anda Kurtardı

1 saat önce

Beyoğlu'nda soğuktan donmak üzere olan evsiz bir vatandaş ile köpeği polis ve zabıta ekiplerince kurtarıldı.

Beyoğlu Zabıtası ve Polisi Donmakta Olan Evsizi Son Anda Kurtardı, System.String[]
Beyoğlu'nda soğuktan donmak üzere olan evsiz bir vatandaş ile köpeği polis ve zabıta ekiplerince kurtarıldı. Evsiz vatandaş İstanbul Büyükşehir Belediyesi misafirhanesine, köpeği ise Beyoğlu Belediyesi Hayvan Barınağına götürüldü.Terk edildiğini düşünen köpeğin ise sahibinin peşinden gitmeye çalışması görenleri duygulandırdı.

İstanbul'da etkili olan kar yağışı hava sıcaklıklarını düşürerek dışarıda yaşayanlar için yaşamı zorlaştırdı. Bununla birlikte evsiz olan birçok insan alt geçit ve köprü altlarında buldukları güvenli alanlarda kışı geçirmeye çalışıyor. Taksim alt geçidinde evsiz bir vatandaşın köpeğiyle hareketsiz bir şekilde yattığını gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Taksim alt geçidine gelen ekipler şahsın ve köpeğin donmak üzere olduğunu görünce harekete geçti. Durum, Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bildirilerek yardım istendi. Zabıta ekipleri ise olay yerine gelerek donmakta olan evsiz vatandaşı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait misafirhaneye götürmeyi teklif etti. Ekiplerin bu teklifi karşısında mutlu olan vatandaş, köpeğini de beraberinde götürmek istedi. Ancak ekipler hayvanların misafirhanede kalamayacağını belirterek köpeği Beyoğlu Belediyesi Hayvan Barınağına götüreceklerini söyledi. Köpeğinin de güvenli bir yerde kalacağından emin olan evsiz vatandaş, zabıta ekipleriyle birlikte misafirhaneye doğru yola çıktı.

Terk edildiğini düşünen köpeğin ise sahibinin peşinden gitmeye çalışması görenleri duygulandırdı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 08:56 Kaynak: İHA

Polis, Zabıta, Beyoğlu, Güncel
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