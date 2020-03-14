Beyoğlu zabıtasından 'fahiş fiyat' denetimi - Son Dakika

Beyoğlu zabıtasından 'fahiş fiyat' denetimi

İSTANBUL - Beyoğlu Belediyesi zabıtası tarafından korona virüs (Covid-19) nedeniyle marketlerde ve ecza depolarında 'fahiş fiyat' denetimi yaptı.

Türkiye'de korona virüs tanısı konulmasının ardından Beyoğlu'nda fahiş fiyatta ürün satıldığı ileri sürülen marketlere ve medikal iş yerlerine yönelik denetimler sürüyor. Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, 'fahiş fiyat' artışlarını denetlemek için marketlerde ve ecza depolarında denetim yaptı. Özellikle kolonya, el sabunu ve genel temizlik ürünlerinde denetim yapan ekipler, fiyat ile satış faturaları etiketlerini denetledi. Ekipler, virüsün açıklanmasının ardından fiyatların artıp artmadığını sordu. Alış ile satış faturasını beyan etmeyen marketler hakkında tutanak tutularak ticaret il müdürlüğüne gönderildi.

Konu hakkında konuşan Zabıta Amiri Adem Doğan, "Bugün itibariyle hem dünyada hem ülkemizde görülen korona virüsü ile alakalı olarak bölgemizdeki, iş yerleri, marketler, ecza depolarına yönelik bir çalışma icra ettik. Bu çalışma özellikle İstanbul Valiliği ve İl Ticaret Müdürlüğünün yazısına istinaden yapıldı. Özellikle 'aldatıcı fiyat satışları' bölümünde vatandaşları satış fiyatlarını görüp, alış fiyatlarını görmediklerinden dolayı net bir fiyat görmedikleri için haksız bir kazanç uygulaması elde ediliyor. Buna yönelik marketlerde ve ecza depolarında bir denetim yapıldı. Bu uygulama kapsamında uygulamaya riayet etmeyenler hakkında tutanak tespit edildi. sonrasında İl Ticaret Müdürlüğüne gönderildi, İl Ticaret Müdürlüğü işletmeler hakkında gerekli müeyyideyi uygulayacaktır" dedi.