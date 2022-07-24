BEYOĞLUNDA BİBER GAZLI GASP - Son Dakika
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BEYOĞLUNDA BİBER GAZLI GASP

24.07.2022 14:14
BEYOĞLUNDA BİBER GAZLI GASP

Özgür EREN / -BEYOĞLU'nda iki kadın, biber gazı sıkarak yabancı uyruklu iki erkeği gasbetti.

Özgür EREN/ -BEYOĞLU'nda iki kadın, biber gazı sıkarak yabancı uyruklu iki erkeği gasbetti. Şüpheliler yakalandı.

Taksim Kuloğlu Mahallesi'nde geçen mayıs ayında Mashaallah R. ile Arman J., iddiaya göre cinsel ilişki için 2 kişiyle anlaştı. 2 kadın, iddiaya göre bir adrese götürdükleri yabancı uyruklu kişilerin yüzlerine biber gazı sıkarak, 350 avro ve kol saatlerini gasbetti.Mahaallah R. ve Arman J. polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri olayın gerçekleştiği sokakta güvenlik kamerası çalışması yaparak iki kadının Shirkhan A. ve M.Ç. olduğunu tespit etti. Yakalanan gaspçılar tutuklandı.

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Kaynak: DHA

Beyoğlu, Taksim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BEYOĞLUNDA BİBER GAZLI GASP - Son Dakika

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