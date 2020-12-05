Beyoğlu'nda kahvehaneye baskın; Okey oynayan 19 kişiye ceza - Son Dakika

Beyoğlu'nda kahvehaneye baskın; Okey oynayan 19 kişiye ceza

05.12.2020 09:56
Beyoğlu'nda kahvehaneye baskın; Okey oynayan 19 kişiye ceza, System.String[]

Soner HASIRCIOĞLU/ BEYOĞLU'nda sokağa çıkma kısıtlamasına az bir süre kala kahvehaneye baskın yapıldı.

Soner HASIRCIOĞLU/ BEYOĞLU'nda sokağa çıkma kısıtlamasına az bir süre kala kahvehaneye baskın yapıldı. Ekipler, burada okey oynayan 19 kişiye ceza yazarken, kahvehane mühürlendi. Polis ekiplerinin yaptığı baskın kameralara da yansıdı.

Beyoğlu Fatih Sultan Caddesi'nde, alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehanenin açık olduğunu gören polis ekipleri, belirtilen adrese baskın düzenledi. Ekipler içeride 19 kişinin sosyal mesafe kurallarını da hiçe sayarak okey oynadığını tespit etti. 19 kişiye toplamda 58 bin 900 lira ceza kesildi. Kahvehane mühürlendi.

BASKIN ANI KAMERADA

Polis ekiplerinin yaptığı baskın anı cep telefonu kamera görüntülerine saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kafeye giren polis ekipleri içeride masalarda oturan kişileri oyun oynarken yakalıyor. Görüntülerin devamında ise oyun oynayan kişilerden kimi maske takmaya çalışırken kimilerinin de saklanmaya çalıştığı görülüyor.


Beyoğlu'nda kahvehaneye baskın; Okey oynayan 19 kişiye ceza
Beyoğlu'nda kahvehaneye baskın; Okey oynayan 19 kişiye ceza
Beyoğlu'nda kahvehaneye baskın; Okey oynayan 19 kişiye ceza
Beyoğlu'nda kahvehaneye baskın; Okey oynayan 19 kişiye ceza

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda kahvehaneye baskın; Okey oynayan 19 kişiye ceza - Son Dakika


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