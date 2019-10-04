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Beyoğu'nda çökme riskiyle boşaltılan binanın yangın merdiveni söküldü

1 saat önce

Beyoğu'nda çökme riskiyle boşaltılan binanın yangın merdiveni söküldüİSTANBUL - Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 şiddetindeki depremin ardından Beyoğlu'nda çökme riskiyle boşaltılan binanın yangın merdiveni söküldü.

Beyoğu'nda çökme riskiyle boşaltılan binanın yangın merdiveni söküldü

İSTANBUL - Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 şiddetindeki depremin ardından Beyoğlu'nda çökme riskiyle boşaltılan binanın yangın merdiveni söküldü.

Silivri açıklarında yaşanan 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından Beyoğlu İstiklal Caddesi Ayhan Işık Sokak'ta bulunan bir binada çatlaklar meydana gelmiş, bunun üzerine bina boşaltılarak çevrede güvenlik önlemleri alınmıştı. Riskli binanın yangın merdiveninin ağırlık yapması sonucu çökme riskinin arttığı tespit edildi. Bunun üzerine merdiveni sökme çalışması başlatıldı.

Yangın merdiveni söküldü

Tahliye edilen binanın yangın merdiveni özel ekipmanlarla parça parça kesilerek vinç yardımıyla yere indirildikten sonra kamyonete yüklenerek götürüldü.

Vatandaşlar olan biteni izledi

Öte yandan, çalışmaların devam ettiği sokaktan geçen vatandaşlar çalışmaları büyük dikkatle izledi.

Beyoğu'nda çökme riskiyle boşaltılan binanın yangın merdiveni söküldü

Silivri, Beyoğlu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 09:47 Kaynak: İHA
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