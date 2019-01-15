Son Dakika Haberleri: Beyoğu'nda İş Yeri Önüne Uzaktan Kumandalı Bomba Bırakan Şüpheli Tutuklandı

Beyoğu'nda İş Yeri Önüne Uzaktan Kumandalı Bomba Bırakan Şüpheli Tutuklandı

1 saat önce

Çağatay KENARLI İSTANBUL DHABeyoğlu'nda 09 Ocak'ta bir iş yerinin önüne El Yapımı Patlayıcı (EYP) bırakarak uzaktan kumandayla patlatan terör örgütü DHKP-C'den kaydı bulunan şüpheli B.D.E., 11 Ocak Cuma günü düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.

Çağatay KENARLI İSTANBUL DHA

Beyoğlu'nda 09 Ocak'ta bir iş yerinin önüne El Yapımı Patlayıcı (EYP) bırakarak uzaktan kumandayla patlatan terör örgütü DHKP-C'den kaydı bulunan şüpheli B.D.E., 11 Ocak Cuma günü düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri bugün tamamlanan şüpheli B.D.E., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 04:50 Kaynak: DHA

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