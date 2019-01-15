Beyoğu'nda İş Yeri Önüne Uzaktan Kumandalı Bomba Bırakan Şüpheli Tutuklandı
1 saat önce
Çağatay KENARLI İSTANBUL DHABeyoğlu'nda 09 Ocak'ta bir iş yerinin önüne El Yapımı Patlayıcı (EYP) bırakarak uzaktan kumandayla patlatan terör örgütü DHKP-C'den kaydı bulunan şüpheli B.D.E., 11 Ocak Cuma günü düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.
Çağatay KENARLI İSTANBUL DHA Beyoğlu
'nda 09 Ocak'ta bir iş yerinin önüne El Yapımı Patlayıcı (EYP) bırakarak uzaktan kumandayla patlatan terör örgütü DHKP-C'den kaydı bulunan şüpheli B.D.E., 11 Ocak Cuma günü düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri bugün tamamlanan şüpheli B.D.E., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 04:50 Kaynak: DHA
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