Beyonce'a Özenen Hatice'den Transparan Kıyafetle Olay Dans
50 dakika önce
Beyonce'a Özenen Şarkıcı Hatice, Transparan Kıyafetiyle Dans EttiYaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettiren şarkıcı Hatice, bu seferde transparan kıyafetiyle dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce'a özenerek onun gibi dans etti.
Beyonce
'a Özenen Şarkıcı Hatice
, Transparan Kıyafetiyle Dans Etti
Yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettiren şarkıcı Hatice, bu seferde transparan kıyafetiyle dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce'a özenerek onun gibi dans etti
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:25 Kaynak: Youtube
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Beyonce'a Özenen Şarkıcı Hatice, Transparan Kıyafetiyle Dans Etti
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