Son Dakika Haberleri: Beyonce'a Özenen Hatice'den Transparan Kıyafetle Olay Dans

Beyonce'a Özenen Hatice'den Transparan Kıyafetle Olay Dans

50 dakika önce

Beyonce'a Özenen Şarkıcı Hatice, Transparan Kıyafetiyle Dans EttiYaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettiren şarkıcı Hatice, bu seferde transparan kıyafetiyle dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce'a özenerek onun gibi dans etti.

Beyonce'a Özenen Şarkıcı Hatice, Transparan Kıyafetiyle Dans Etti

Yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettiren şarkıcı Hatice, bu seferde transparan kıyafetiyle dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce'a özenerek onun gibi dans etti

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:25 Kaynak: Youtube

Hatice Çarpar, Beyonce, Genel
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70 Yıldır Evli Olan Çift, Hayata Gözlerini Aynı Anda Yumdu Beyonce'a Özenen Şarkıcı Hatice, Transparan Kıyafetiyle Dans Etti

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