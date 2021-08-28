Beyond Gaming, PCS bölgesinden Dünya Şampiyonası'na katılmayı başaran ilk takım oldu! - Son Dakika
Üye Girişi

Beyond Gaming, PCS bölgesinden Dünya Şampiyonası'na katılmayı başaran ilk takım oldu!

28.08.2021 12:48
Beyond Gaming, PCS bölgesinden Dünya Şampiyonası'na katılmayı başaran ilk takım oldu!

Beyond Gaming, son şampiyon PSG Talon'u mağlup ederek PCS bölgesinden 2021 Dünya Şampiyonası'na katılmayı başaran ilk takım oldu!

Oynanan beş maçlık serinin ilk karşılaşması, PSG'nin MSI'dan beri kaybettiği ilk maç olma özelliğini taşıyordu. Ayrıca bu mağlubiyet PSG'nin bu yıl oynadığı toplam 48 karşılaşmadaki dokuzuncu mağlubiyeti oldu!

"PCS bölgesinin Dünya Şampiyonası'na katılmayı başaran ilk takımı, Beyond Gaming'i, 2021 Dünya Şampiyonası'na katılmasından ötürü tebrik ediyoruz!"

Serinin ikinci karşılaşması, PSG Talon'un bireysel olarak da kaybettiği ilk oyun oldu. Takım, 2021 PCS Bahar Mevsimi'nde oynadığı 27 maçın 26'sını kazanmış ve Yaz Mevsimi'nde de 22 oyun arka arkaya kazanmayı başarmıştı.

Beyond Gaming Nişancısı Doggo, Seri Boyunca İnanılmaz Performansa İmza Attı

Çaylak oyuncu beş maçlık seri toplamında 14/8/18'lik skor elde etti ve Unified'ı gölgede bırakmayı başardı. Hatırlayacaksınız ki Doggo, MSI'da geçici olarak PSG Talon forması giymişti. Unified geçirdiği rahatsızlık sebebi ile takıma dahil olamayınca takım böyle bir yol izlemişti.

PSG Talon bugün J Team karşısında, Dünya Şampiyonası'na katılmak için bir mücadeleye daha çıkacak. Daha öncesinde Yaz Mevsimi playofflarında karşılaşan bu iki takım arasındaki skor 3-0 PSG lehine gelişmişti.

PCS, bölge olarak Düny Şampiyonası'na iki takım gönderebiliyor. Finale kaldığı için Beyond Gaming yerini garantilemiş durumda fakat hem PSG'nin hem de J Team'in hala ikinci katılımcı olma şansı sürüyor.

Önümüzdeki hafta sonu oynanacak büyük final sonrasında da hangi ekibin birinci ya da ikinci seri başı olarak turnuvaya katılacağı belirlenecek. Finalde mağlup olan ekip, Dünya Şampiyonası'na ön eleme turundan başlayacak!

YORUMLAR
500
Başarılı savunmacı resmen Beşiktaş'ta! Görüşmeler KAP bildirildi Başarılı savunmacı resmen Beşiktaş'ta! Görüşmeler KAP bildirildi Bingöl'de, 'Geleneksel Çocuk Oyunları Ligi'ne katılan çocuklara madalyaları verildi Bingöl'de, 'Geleneksel Çocuk Oyunları Ligi'ne katılan çocuklara madalyaları verildi Karabük'te 'Tabuttaki Asker' isimli tiyatro oyunu sahnelendi Karabük'te 'Tabuttaki Asker' isimli tiyatro oyunu sahnelendi
Kaynak: Playerbros

Dünya Şampiyonası, oyunlar, MSI, PSG, Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Gamegar Beyond Gaming, PCS bölgesinden Dünya Şampiyonası'na katılmayı başaran ilk takım oldu! - Son Dakika

Bu haber Playerbros tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Playerbros tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Playerbros kurumudur.

Son Dakika
14:21 Ankara'da kan donduran olay! 2 çocuk babası adam eşini çocuklarının gözünün önünde öldürüp intihar etti
14:07 Başarılı savunmacı resmen Beşiktaş'ta! Görüşmeler KAP bildirildi
13:56 Erdoğan, THY tartışmalarına açıklık getirdi: Yeni ismi Türk Hava Yolları olacak
13:44 Utancından yerin dibine girdi! Canlı yayında slip mayolu pozunu gören Fatih Ürek: Fok balığı gibiyim
13:35 Erdoğan, 30 liraya dayanan akaryakıt fiyatlarıyla ilgili konuştu: Rahatsız edici düzeyde
13:33 Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi netleşti! İşte kura sonuçları
13:30 Instagram hikayeleri sürekli başa sarıyor! İşte kullanıcıların sitem dolu paylaşımları
13:10 CHP ve İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı adayına Erdoğan'dan gönderme: Nasıl bir adaymış da seçime kadar yıpranacakmış
12:56 ManU'dan ayrılan Pogba yeniden İtalya'ya dönüyor! İşte imza atacağı dünya devi
12:54 Erdoğan'dan TÜSİAD Başkanı'na çok sert sözler: Dış politikada sen bize ders veremezsin! Sen daha çıraksın, kalfa dahi olamadın, haddini bil!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2022 14:26:21. #1.13#
SON DAKİKA: Beyond Gaming, PCS bölgesinden Dünya Şampiyonası'na katılmayı başaran ilk takım oldu! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement