Beyond Good % Evil, Netflix filmi olarak yapım aşamasında

Beyond Good & Evil 2'yi bir süredir duymamış olsak da, Ubisoft'un kült-klasik 2003 macera oyununun hayranları, Beyond Good & Evil filminin yapım aşamasında olduğunu bilmeleri onları tatmin edebilir.

Netflix ve Hollywood Reporter'ın açıkladığına göre, gelecek Beyond Good & Evil filmi yapım aşamasının daha çok başlarında ve halan çıkış tarihi belirlenmemiş. Filmin yönetmeni dışında pek bilinen bir detay yok.

Netflix için yapılan Beyon Good & Evil filmi, live-action ve animasyon deneyimi sunacak. Dedektif Pikachu'nun ne kadar iyi göründüğüne bakılırsa, hayranları tatmin edeceğe benziyor.

Beyon Good & Evil filminin yazarları henüz açıklanmadı ancak Jason Altman ve Margaret Boykin'in Ubisoft Film & Television için yapımcı rolünü üstlendiğini biliyoruz.

2003'teki kült-klasik oyuna ne kadar yakın olacağını tam olarak bilmiyoruz. Bilmeyenler için, oyun çok iyi satmadı ancak hızlı bir şekilde sağlam hayran kitlesine sahip bir klasik haline geldi.

Beyond Good & Evil, yaklaşık 400 yıl sonraki gelecekte uzak bir madencilik gezegeninde bir uzay komplosunu ortaya çıkarmaya çalışan foto muhabiri Jade'in hikayesini takip ediyor.

Maalesef şu anlık film hakkında fotoğraf ya da tanıtım fragmanı yok.