Beyond24 İstanbul Sinema , Dizi, Reklam Ve Tiyatro Dünyasını Bir Araya Getirdi

Güverte film tarafından ikincisi düzenlenen Beyond24 Istanbul'da Ozan Güven, Onur Saylak, Ercan Kesal , Boran Kuzum , Engin Alkan gibi tanınan isimlerin yanı sıra , Bizim İçin Şampiyon Filmını yonetmenı Ahmet Katıksız , Aşk-ı Memnu , Kara Sevda gibi reyting rekorları kıran dizilerin Emmy ödüllü yönetmeni Hilal Saral, Alice in Wonderland , Kürk Mantolu Madonna gibi kapalı gişe oynayan oyunların yapımcısı nisan Ceren Göknel, bağımsız sinemanınve leyla ile mecnun gibi dizilerin yönetmeni onur ünlü gibi sektörün önemli insanlarını yaklasık 30 ayrı panelle bir araya getirdi.

Katılımcıların paneller arasında koşturduğu eş zamanlı seminerlerin olduğu Beyond 24 Istanbul aynı zamanda Blu tv, Youtube , Box Office Türkiye, 1000 Volt, Film Hafızası gibi 40'a yakın kurum yöneticilerinin sektörle buluştuğu iki günlük programını tamamlarken önümüzdeki yıl için hazırlıklarına başladığının müjdesini verdi.

Ünlü konuklarından ve katılımcılarından iki günlük öğrenci hayatına geri döndükleri ve turkıye'de ılk kez endustrı lıderlerının bılgı paylasımı ıcın bır araya gelmelerıne sevındıklerı yorumuyla sona eren Beyond24 Istanbul sektöre her yıl gelişerek yeni içerikleriyle bu imkanısunacağının sözünü verdi.