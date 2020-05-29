Beypazar'nda salgın sonrası ilk cuma namazı kılındı - Son Dakika

Beypazarı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu ibadete ara verilmesinin ardından ilk cuma namazı, belirlenen yerlerde kılındı.

İlçede daha önce yapılan duyuruları dikkate alarak evlerinden abdestlerini alan vatandaşlar, cuma namazının kılınacağı Fatih Camisi avlusuna geldi.

Polis ekipleri vatandaşları sosyal mesafe ve maske takma konusunda uyarıda bulundu. Cuma namazı öncesinde ise avluda kurban kesildi. Kurban kesimine ilçe Kaymakamı Temel Ayca, Belediye Başkanı Tuncer Kaplan ve vatandaşlar katıldı.

Cuma hutbesini okuyan İlçe müftüsü Mehmet Karakoyun, 8 hafta sonra cuma namazını kıldıracağı için sevinçli olduğunu belirterek, "Allah'a ne kadar hamd etsek azdır. Allah'ım bizleri ve ülkemizi kısa süre içinde bu Korana belasından kurtar. Ülkemizden bu musibeti def et." diye konuştu.