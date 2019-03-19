Beypazarı, 104. Yılında Çanakkale Zaferini Kutladı

İYİ Parti Beypazarı Belediye Başkan Adayı Veysel Ayık Çanakkale Zaferi'nin 104. Yıldönümü münasebeti ile Hacıkara Mahallesi'nde bulunan seçim bürosu önünde mehter takımı eşliğinde gençlik yürüyüşü düzenledi.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen yürüyüş andımızın okunması ile başladı. Meşaleler ve telefon ışıkları ile sloganlar atarak mehter takımı eşliğinde yürüyen coşkulu kalabalığa, evlerden inen vatandaşlarda katıldı.

Seçim iletişim merkezi önünde mehteran konseri ve andımızın okunması ile başlayan yürüyüş, Beypazarı Şehitliği'nde okunan dualar ve şehit mezarlığına çiçeklerin bırakılması ile sona erdi.