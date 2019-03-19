Son Dakika Haberleri: Beypazarı, 104. Yılında Çanakkale Zaferini Kutladı

Beypazarı, 104. Yılında Çanakkale Zaferini Kutladı

1 saat önce

İYİ Parti Beypazarı Belediye Başkan Adayı Veysel Ayık Çanakkale Zaferi'nin 104. Yıldönümü münasebeti ile Gençlik Yürüyüşü düzenledi.

Beypazarı, 104. Yılında Çanakkale Zaferini Kutladı, System.String[]

İYİ Parti Beypazarı Belediye Başkan Adayı Veysel Ayık Çanakkale Zaferi'nin 104. Yıldönümü münasebeti ile Hacıkara Mahallesi'nde bulunan seçim bürosu önünde mehter takımı eşliğinde gençlik yürüyüşü düzenledi.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen yürüyüş andımızın okunması ile başladı. Meşaleler ve telefon ışıkları ile sloganlar atarak mehter takımı eşliğinde yürüyen coşkulu kalabalığa, evlerden inen vatandaşlarda katıldı.

Seçim iletişim merkezi önünde mehteran konseri ve andımızın okunması ile başlayan yürüyüş, Beypazarı Şehitliği'nde okunan dualar ve şehit mezarlığına çiçeklerin bırakılması ile sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 04:46 Kaynak: Bültenler

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gazeteci Ahmet Altan, Cumhurbaşkanına Hakaretten Hakim Karşısına Çıktı Necmettin Kesgin'den Mansur Yavaş Hakkında Yeni Suç Duyurusu Nike Ağrı'da Fabrika Kuracak! Tam 5 Bin Kişi İşe Alınacak Fethullah Gülen'in Kardeşi Salih Gülen, Saklandığı Evde Ölü Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.3.2019 17:52:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beypazarı, 104. Yılında Çanakkale Zaferini Kutladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]