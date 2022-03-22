Beypazarı 2. Kültür ve Kitap Günleri sürüyor - Son Dakika

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde dün başlayan 2. Kitap ve Kültür Günleri, çeşitli etkinliklerle sürüyor.

Kaymakamlık Toplantı Salonu'ndaki etkinlikte, Hacivat ve Karagöz gösterisi yapıldı, öğrencilerle söyleşi düzenlendi.

Kukla sanatçısı Haluk Yüce, Hacivat ve Karagöz'ün tamamen bir gölge oyunu olduğunu, toplumun kültürünü yansıtan bu oyunun aslında yetişkinler için oynandığını, yetişkinlerin oyunları izlemeye çocuklarını da götürdüğünü anlattı.

Etkinlikler kapsamında müzik dinletisinde bunuldu.