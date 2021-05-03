Beypazarı Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Koçer'den "tam kapanma" sürecine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Beypazarı Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Ömer Koçer, zincir marketlerin pazar günleri kapalı olmasının küçük esnafa, mahalle bakkalına derin bir nefes aldırdığını söyledi.

Koçer, AA muhabirine, kararı isabetli bulduklarını ifade ederek, "Rekabet zordu büyük marketlerle. Haksız bir yarıştı. Avrupa'daki gibi haftanın belirli günlerinde marketler kapalı tutulursa daha iyi olur. Bu hastalık döneminde esnaf arkadaşlar biraz olsun rahatlamış olurlar. Cumartesi günlerinin de bu kapsama alınması arzusundayız." dedi.