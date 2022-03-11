Beypazarı Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Koçer'den Kaymakam Erdoğan'a ziyaret - Son Dakika
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Beypazarı Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Koçer'den Kaymakam Erdoğan'a ziyaret

11.03.2022 15:43
Beypazarı Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Koçer'den Kaymakam Erdoğan'a ziyaret

Beypazarı Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanlığına seçilen Ömer Koçer, Kaymakam Oktay Erdoğan'ı ziyaret etti.

Beypazarı Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanlığına seçilen Ömer Koçer, Kaymakam Oktay Erdoğan'ı ziyaret etti.

Ziyarette Erdoğan, genel kurulda yeniden oda başkanlığına seçilen Koçer ve yönetim kurulu üyelerine görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Koçer, fahiş fiyat ve stokçuluk üzerine odalarına kayıtlı tüm üyelerini uyardıklarını ancak marketler zinciri üzerinde etkilerinin bulunmadığını ifade etti.

Kaymakam Erdoğan da komisyonlarının ilçede başladığı denetimlerini sürdüreceğini kaydetti.

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Oktay Erdoğan, Esnaf Odası, Beypazarı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beypazarı Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Koçer'den Kaymakam Erdoğan'a ziyaret - Son Dakika


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