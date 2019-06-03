Beypazarı bayramda ziyaretçilerini bekliyor
1 saat önce
ANKARA(AA) - Ankara'nın doğal güzellikleri ve tarihi yapılarıyla ön plana çıkan Beypazarı ilçesi, Ramazan Bayramı tatilinde ziyaretçilerini bekliyor.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 03:48 Kaynak: AA
ANKARA(AA) - Ankara
'nın doğal güzellikleri ve tarihi yapılarıyla ön plana çıkan Beypazarı
ilçesi, Ramazan Bayramı
tatilinde ziyaretçilerini bekliyor.
Ankara'ya yaklaşık 90 kilometre uzaklıkta bulunan Beypazarı, tarihi evleri ve el sanatlarıyla son yıllarda büyük ilgi görüyor.
Beypazarı'nı ziyaret edenler, restoran olarak düzenlenen tarihi konaklarda ilçenin yöresel kuru yaprak sarması, 80 kat baklavası, güveci ve havucunun tadına bakabilir.
Beypazarı'nın, Karagöl
mesire alanı, Eğriova ve Benli yaylaları, doğayla baş başa kalmak isteyenler için alternatif oluşturuyor.
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