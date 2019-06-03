Son Dakika Haberleri: Beypazarı bayramda ziyaretçilerini bekliyor
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Beypazarı bayramda ziyaretçilerini bekliyor

1 saat önce

ANKARA(AA) - Ankara'nın doğal güzellikleri ve tarihi yapılarıyla ön plana çıkan Beypazarı ilçesi, Ramazan Bayramı tatilinde ziyaretçilerini bekliyor.

Beypazarı bayramda ziyaretçilerini bekliyor, System.String[]
ANKARA(AA) - Ankara'nın doğal güzellikleri ve tarihi yapılarıyla ön plana çıkan Beypazarı ilçesi, Ramazan Bayramı tatilinde ziyaretçilerini bekliyor.
Ankara'ya yaklaşık 90 kilometre uzaklıkta bulunan Beypazarı, tarihi evleri ve el sanatlarıyla son yıllarda büyük ilgi görüyor.
Beypazarı'nı ziyaret edenler, restoran olarak düzenlenen tarihi konaklarda ilçenin yöresel kuru yaprak sarması, 80 kat baklavası, güveci ve havucunun tadına bakabilir.
Beypazarı'nın, Karagöl mesire alanı, Eğriova ve Benli yaylaları, doğayla baş başa kalmak isteyenler için alternatif oluşturuyor.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 03:48 Kaynak: AA
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