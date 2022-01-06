Beypazarı Belediye Başkanı Kaplan'dan köy konağına ziyaret - Son Dakika

??????? Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, belediye tarafından yapılan Çantırlı Köyü'nde yapılan Köy Konağı'nı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamada köy kültürü ve geleneklerinin yaşatılması için kurulan köy konaklarını ziyaret eden Kaplan'ın son adresi Çantırlı Köyü oldu.

Burada vatandaşlarla bir araya gelen Kaplan, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu köy konağımızda bazen güzel günlerimizde bazen de hüzünlü günlerimizde örf, adet ve geleneklerimizi devam ettiriyoruz. Gelecek nesillerimize bu gelenek ve göreneklerimizi sürdürmelerini tavsiye ediyor, bu vesile ile mahalle kültürümüzün canlanmasını istiyoruz. Biz Beypazarı'nı evimiz, Beypazarlıları ise ailemiz olarak görüyoruz. Kırsal mahallelerimizden 12 tanesine yeni köy konağı kazandırırken mevcutta bulunan 6 köy konağımızın da tadilatını yaparak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız."