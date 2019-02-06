Son Dakika Haberleri: Beypazarı Belediye Başkanı Kaplan'dan Ziyaretler

Beypazarı Belediye Başkanı Kaplan'dan Ziyaretler

38 dakika önce

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Beypazarı Yol ve Asfalt Şefliğini ziyaret etti.

Beypazarı Belediye Başkanı Kaplan'dan Ziyaretler, System.String[]
Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Beypazarı Yol ve Asfalt Şefliğini ziyaret etti.

Kaplan, beraberinde AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Gökgöz ile gerçekleştirdiği ziyarette şantiye şefi Erol Güler'den bilgi aldı.

Sürdürülen çalışmalar ve araç gereç donanımı hakkında bilgi veren Güler, kış mevsimi dolayısıyla iş makinelerini köy yollarına seferber ederek, kısa süre içinde karla kapanan yolları açtıklarını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 05:39 Kaynak: AA

Mehmet Gökgöz, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Tuncer Kaplan, Beypazarı, Güncel
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